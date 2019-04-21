«رأس الخيمة العقارية» ترسي عقد إنشاء فلل «ماربيا» بـ500 مليون

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

وقعت شركة رأس الخيمة العقارية، عقداً مع شركة العلي للإنشاء والتعمير يقضي بتولي الأخيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية، وأعمال البنية التحتية، وهندسة الحدائق لمشروع «فلل ماربيا»، والذي تبلغ قيمته التقريبية 500 مليون درهم.

وتقع «فلل ماربيا» في جزيرة الحياة برأس الخيمة، وتتكون من 205 فلل ومنازل فئة «تاون هاوس» بتصاميم عصرية وبإطلالة على الواجهة المائية الخلابة، وتجمع الفلل ما بين عناصر التصميم المعماري التقليدي والمعاصر، وتتميز بالغرف الفاخرة والمحيط الهادئ والمريح، وتتيح للراغبين في تملك المنازل الاختيار بين مجموعة واسعة من شقق الـ«تاون هاوس» المؤلفة من غرفتين وثلاث غرف نوم، والفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم، فضلاً عن فيلا لكبار الشخصيات مكونة من ثماني غرف.

ويُتيح المجمع متعدد الاستعمالات الوصول إلى العديد من مرافق الاستجمام والترفيه الواقعة حول «أنجل باي»، كما يمكن للقاطنين الاستفادة من العديد من المرافق مثل النادي الترفيهي الذي يضم حوضي سباحة، وصالتي ألعاب رياضية، وقاعة متعددة الأغراض، ومقهى، ومسطحات خضراء وحدائق تحتوي على مناطق جلوس مريحة، ومنطقة لعب للأطفال.

وقال سميع الدين صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «حرصنا على دمج أرقى معايير الهندسة المعمارية، وروعة التصميم، والفخامة مع مراعاة متطلبات الراغبين في تملك المنازل. وبالتالي ستمثل الإقامة في فلل»ماربيا«تجربة فريدة من نوعها لمالكها.

وأضاف: سررنا بالإقبال الذي حظينا به بعد افتتاح المرحلة الأولى، ونتطلع إلى المزيد من العمل على البنية التحتية وهندسة الحدائق، لتوفير تجربة حياة لا تنسى. وبعد بيع كامل الوحدات في المرحلة الأولى بسرعة كبيرة، ما يزال الطلب قوياً على منازل الواجهات المائية الأفضل في فئتها مثل(فلل ماربيا) سواءً من المشترين المحليين أو الدوليين.