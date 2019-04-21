«سيدات أعمال دبي» يدعم عام التسامح

المصدر: دبي - البيان

ينظم مجلس سيدات أعمال دبي مؤتمر صحة ورفاهية المرأة يوم 25 أبريل الجاري في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك في إطار مبادراته لدعم عام التسامح في الدولة وترسيخ مفاهيمه وممارساته بين رائدات الأعمال في دبي.

ويسلط المجلس خلال المؤتمر الضوء على أفضل الممارسات في مجال الرعاية الطبية للمرأة والتنمية البشرية، والتدريب على تقنيات التأمل والرفاهية والسعادة، وتعزيز وعي السيدات بالأسلوب الأمثل والممارسات الصحية الصحيحة لاعتماد أسلوب ونمط حياة أكثر توازناً وصحةً، في بيئة المسؤوليات المهنية والعملية، لمساعدتهن على متابعة حياتهن المهنية والتأقلم معها وتحقيق النجاح الشخصي والمهني.

دعم

وأكدت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، حرص المجلس على دعم سيدات الأعمال والمهنيات في دبي، وتعزيز جهودهن لتحقيق النجاح على المستوى المحلي والدولي، وزيادة مساهمتهن في نمو البيئة التجارية والاستثمارية ومجالات مجتمع الأعمال في دبي والدولة، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في جميع القطاعات.

ولفتت إلى التزام مجلس سيدات أعمال دبي تعزيز التسامح والتنوع الثقافي، حيث يتيح عام التسامح مساحة رحبة لإطلاق الطاقات في مجتمع سيدات الأعمال وتعزيز المفاهيم الإنسانية وقيم التنوع والتعدد الثقافي، مؤكدة أن توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على دعم المرأة في الدولة تعد الأساس في نجاح مسيرة تمكين المرأة في الدولة على الصعد كافة ومنها ريادة الأعمال وتبوؤها مكانة تليق بها.

أجندة غنية

وقالت إن أجندة الفعاليات السنوية للمجلس غنية ومتنوعة ومصممة لرفع مستوى سيدات أعمال دبي في التنمية المهنية والشخصية، ورفدهن بالمهارات لتحسين الأداء وتطوير قدراتهن وتعزيز تنافسيتهن إلى مستوى أفضل، وفق المتطلبات المتغيرة لسوق العمل.

وكشفت عن أن المجلس نظم 56 فعالية مختلفة من دورات تدريبية وورش عمل وندوات ولقاءات أعمال في عام 2018، وذلك بنسبة نمو بلغت حوالي 70%، مقارنة بعام 2017. كما نجح المجلس باستقطاب المزيد من سيدات الأعمال اللواتي استفدن من البرامج والخدمات والمبادرات التي قدمها المجلس على مدار العام.

محاور

وينظم مجلس سيدات أعمال دبي المؤتمر بالتعاون مع شركة «مايند فولنس الإمارات»، وبدعم من «بي دبليو سي PwC» و«عيادة فايلنت»، ويبدأ المؤتمر بجلسة خاصة حول التدريب الذهني والتعاطف الذاتي تقدمها شركة مايند فولنس الإمارات، تليها كلمة خاصة من قبل الدكتورة إيمان أبي سرور من عيادة فايلنت حول الصحة الوقائية وأهمية الكشف المبكر.

وتبدأ الجلسات النقاشية للمؤتمر بجلسة أولى تحت عنوان الهرمونات والصحة التناسلية للمرأة بمشاركة كل من الدكتورة روزالي سانت من عيادة بريمافيرا وصوفي سميث من نابتا هيلث ومريم فرّاج من مجموعة MBC.

وتقام بعد ذلك جلسة خاصة عن اليوغا وفوائدها، تقدمها ديلا وارين تتبعها جلسة أخرى تقدم من خلالها الدكتورة أندريا توساتو مجموعة من النصائح والتوصيات للأهل لمواجهة تحديات التواصل الاجتماعي التي يتعرض لها أطفالنا.

3 حلقات

يستضيف المؤتمر ثلاث حلقات للنقاش، الأولى بإدارة باميلا دورانت من «دايابوينت الشرق الأوسط» حول التغلب على عادات تناول الطعام غير الصحية، والثانية بإدارة بهار ويلسون من شركة «مايند فولنس الإمارات»، حول السعي وراء السعادة، والثالثة حول الطب التجانسي.