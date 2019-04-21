«تراخيص» موانئ وجمارك دبي تحصل على 5 شهادات أيزو

المصدر: دبي - البيان

حصلت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي على خمس شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) في إدارة نظام الشكاوى وإدارة نظام الجودة وإدارة نظام أمن المعلومات وإدارة نظام البيئة وإدارة نظام الصحة والسلامة.

وأكد عدنان العبار المدير التنفيذي لـ «تراخيص» أن الدائرة تحرص وفي إطار خطتها الاستراتيجية 2019 - 2021 على تعزيز ثقافة التركيز على المتعاملين وإيجاد قنوات تواصل تفاعلية معهم تشجعهم على تقديم آرائهم ومقترحاتهم باعتبارها المحرك الرئيسي لعملية التطوير المستمر، وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها لهم بما يحقق سعادتهم تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وحققت تراخيص إنجازاً نوعياً بحصولها على خمس شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، في إدارة نظام الشكاوى، وإدارة نظام الجودة، وإدارة نظام أمن المعلومات، وإدارة نظام البيئة وإدارة نظام الصحة والسلامة.

وتسلم عمر الهاملي المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في تراخيص الشهادات الخمس خلال اجتماعه مع لميس مرقه المدير العام لشركة «تي يو في إنترسيرت» المانحة لشهادات الأيزو في الإمارات والخليج بالمقر الرئيسي لدائرة تراخيص.

وعملت تراخيص على تحديث شهادتين نظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015) ونظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) إلى إصدارهما الجديد والذي يعد المحور الأساسي لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للدائرة.

يذكر أن تراخيص قد حصلت على شهادتين سابقتين في مجالات الصحة والسلامة المهنية وأمن المعلومات، وحرصت على استمرارية تطوير المعايير الخاصة.