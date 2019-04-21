خدمات دفع إلكتروني جديدة من«مينت»

المصدر: دبي - البيان

طرحت "مينت الشرق الأوسط"، مزود حلول الدفع الإلكتروني المتكامل، مجموعة جديدة من خدمات التسوق والدفع الإلكتروني والتي ستعزز قطاع التجارة الإلكترونية بالدولة.

وقال عبد الرزاق العبد الله، رئيس مجلس إدارة مينت الشرق الأوسط، إن الشركة طرحت عدداً من الخدمات ومنها «مراكز، وGoMart، وMintPay» وجميعها خدمات ستعزز تجربة المتسوقين داخل الإمارات وتوفر عليهم الوقت والجهد بأسلوب سلس ووفقاً لأعلى مستويات الأمان.

وأشار إلى أن تقديرات المصرف المركزي تشير إلى أن فرص الاندماج المالي في العالم العربي واعدة جداً وتصل لـ92%، ذلك أن نسبة 69% لا يمتلكون حسابات مصرفية و23% لا يصلون للخدمات المصرفية بشكل كامل. لذا من الصعوبة بمكان أن يطلق أصحاب الأعمال الصغيرة منصة إلكترونية للتسوق، لذا فإننا نوفر لهم منصة أكثر من رائعة ومعززة بالبنية التحتية المتطورة للنهوض بأعمالهم وتحقيق نسب مبيعات عالية مع سهولة الاستخدام.

وقال إنه بالنسبة لمنتج GoMart فهي منصة خاصة بمنتجات المأكولات والمشروبات تستهدف بشكل مباشر التجار الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، وتوفر للمستهلك النهائي تجربة تسوق رائعة سواء أكانت عبر التطبيق، الموقع الإلكتروني أم حتى داخل المتجر. كما توفر المنصة مجموعة أخرى من الخدمات للتجار ومنها تدشين نقاط للبيع داخل المتجر، التمويل، والمساعدة في مجال الضرائب، الجرد، إدارة الإمداد وغيرها الكثير.

وتوقع أن تنمو أعمال الشركة بنسبة 20% خلال العام الجاري، وقال: «مع الازدياد المطرد في أعداد المتسوقين عبر الإنترنت، حرصنا على طرح مجموعة من الخدمات التي ستعزز مفهوم الدفع والتسوق الإلكتروني مع التأكيد على مستوى الأمان العالي الذي تتمتع به تلك الخدمات. عملنا على مدار السنوات الماضية على تطوير منتجات تساعد أصحاب الأعمال على تحقيق أهدافهم وفي الوقت ذاته يسهل على المتسوقين استخدامها وتوفر عليهم الوقت والجهد مع الحصول على المنتجات بأسعار مناسبة».

وتسعى مينت من خلال طرح تلك المنتجات لتعزيز دور التجار الصغار والذين لا يمتلكون بنية تحتية مناسبة لامتلاك وتشغيل منصة تجارة إلكترونية خاصة بهم.