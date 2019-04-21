«دانات جبل الظنة» يوفر باقات استثنائية

المصدر: أبوظبي - البيان

يشهد منتجع دانات جبل الظنة، قبالة جزيرة صير بني ياس، بإمارة أبوظبي، إقبالاً من الزوار خلال موسم الربيع، خاصة أولئك الذين يتطلعون لقضاء عطلات مثالية هادئة، وسط الطبيعة. ويوفر المنتجع للزوار مجموعة واسعة من الباقات الاحتفالية الاستثنائية، للاستمتاع بأروع الأوقات، وسط أجواء الربيع على الشاطئ الساحر.

ويقع المنتجع ذو الإطلالة الشاطئية الخلابة، بالقرب من جزيرة صير بني ياس، التي تشكّل محمية للحياة البرية، يمكن للضيوف زيارتها والاستمتاع بطبيعتها الساحرة، ومغامراتها الخارجية الرائعة، كالصيد العميق في البحر، والغوص، والتزلج على سطح المياه.

ويحظى الضيوف بدفء الضيافة العربية الأصيلة، من خلال الغرف الفاخرة في المنتجع، والفيلات الشاطئية الخاصّة، إذ إنها تضمّ باقة واسعة من المطاعم والمرافق الترفيهية، ومرافق المؤتمرات والفعاليات. فسواء كنت من المسافرين بغرض العمل أو الترفيه، سيمنحك هذا المنتجع الفاخر من فئة خمس نجوم، التجارب الأفضل على الإطلاق، خلال إقامتك في دولة الإمارات.