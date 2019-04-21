دبي أفضل وجهة للاجتماعات في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حازت دبي على لقب أفضل وجهة للاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 2018، وفقاً للتقرير السنوي الذي تصدره شركة Cevent الأمريكية المتخصصة في الاجتماعات والفعاليات وتقنيات إدارة الضيافة.

وقالت الشركة: «أضحت الإمارة قصة نجاح باهرة، فهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان، كما أنها مزيج من الهندسة المعمارية الرائعة والطموحة، والكثبان التي لوحتها أشعة الشمس، وساحلها بزرقة مياهه اللازوردية، وتخدم المدينة بصورة جيدة مطارات من الطراز العالمي الأول، إلى جانب العديد من الموانئ وخيارات الطرق السريعة ومسارات الحافلات».

وتحتضن دبي عدداً لا يحصى من الفنادق والمنتجعات، تتفاوت ما بين الفخمة والمتوسطة، لتناسب الأذواق والأهواء والميزانيات كافة.

تشمل الفنادق التجارية الشهيرة في دبي جراند حياة، التي يضم 682 غرفة و8000 متر مربع من مساحة المناسبات، وتشمل صالتين للحفلات، و22 مطبخاً نشطاً، و14 قاعة اجتماعات.

تُعد دبي أيضاً موطناً لأطول فندق في العالم، فندق جيفورا الأعلى في العالم بارتفاع يصل 356 متراً، ويضم 528 غرفة، وثاني أطول فندق، جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، الذي يضم أكثر من 1600 غرفة وجناح، ووالدورف أستوريا دبي بالم جميرا، الذي يحتوي على قاعة احتفالات كبيرة تتسع لما يصل إلى 700 شخص، وسوفيتيل دبي داون تاون الذي يضم 15 غرفة اجتماعات.

بالنسبة للمؤتمرات والمعارض واسعة النطاق، يوفر مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، مساحة مرنة تبلغ 115 ألف متر مربع. يوجد فيها أيضاً مجموعة واسعة من قاعات الاجتماعات لمناسبات الشركات الأصغر.