تصاعد وتيرة تنفيذ «ريو» ديرة

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

حققت شركتا «نخيل» و«ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية، تقدماً واضحاً في مشروعهما المشترك في «جزر ديرة»، وهو منتجع شاطئي عائلي يضم 800 غرفة وحديقة مائية، بكلفة إجمالية تبلغ 670 مليون درهم، ويعد المشروع أول شراكة استثمارية دولية لـ «نخيل» في قطاع الضيافة، وأول منتجع شاطئي من فئة أربع نجوم.

وبحسب معلومات «البيان الاقتصادي»، فقد جرى إنجاز جميع طوابق المشروع وشارفت أعمال السقف النهائي على الإنجاز، هذا غير أعمال تركيب الواجهة والزجاج للمنتجع المكوّن من تسعة طوابق. ويجري حالياً أعمال تكسية الممرات وجميع الغرف قبل الجدول الزمني المقرر لها، كما يجري حالياً خارج المنتجع الانتهاء من ثلاثة أحواض سباحة، والمباني المخصصة للمرافق والمطاعم.