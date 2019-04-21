مؤتمر الحكومة والمدن الذكية يبحث آليات دعم الابتكار المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الـ 25 للحكومة والمدن الذكية في دول التعاون ويستمر حتى 25 الجاري والذي يعقد سنوياً في دبي بمشاركة ما يزيد على 30 من الخبراء الإقليميين والعالميين.ويناقش المؤتمر استراتيجيات وتطورات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الجيل الخامس وأفضل الممارسات وتكنولوجيا الحكومة والمدن الذكية والتوجهات المستقبلية بخصوص التطوير والتحول المؤسّسي المبنية على أفضل الممارسات القيادية العالمية وعلم الإدارة الحديث حيث يركز المؤتمر على استراتيجيات تحول المؤسسات لمواكبة استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الجيل الخامس.

قال علي الكمالي- مدير عام داتاماتكس ورئيس اللجنة المنظمة- إن الحدث الدولي شهد عبر مسيرته الحافلة تنسيق اجتماعات القادة، الوفود والمؤسسات العالمية وسط مشاركة دولية واسعة من قادة العالم وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي المنظمات الدولية، والتي يأتي في مقدمتها مؤسسات الأمم المتحدة، صندوق النقد، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما اجتذب المؤتمر عبر 25 عاماً أبرز المتحدثين والخبراء العالميين لبحث الحوكمة المؤسسية الدولية واستراتيجيات استشراف المستقبل والتطوير الشامل والتباحث المشترك حول ركائز تطوير دعائم تنافسية وتميز المؤسسات.