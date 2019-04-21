معرض «أوتوميكانيكا 2019» ينطلق في دبي 10 يونيو

المصدر: دبي - البيان

تحتضن دبي فعاليات الدورة الـ17 لمعرض أوتوميكانيكا 2019 خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو المقبل بمشاركة واسعة حيث يتسابق العارضون في تقديم أفضل ما لديهم في حدث الأيام الثلاثة السنوي وسط توقعات بتنامي الطلب في الشرق الأوسط وأفريقيا على صناعة خدمات السيارات ومنتجات ما بعد البيع.

منطقة نمو

وأشارت التــقارير إلى نمو سوق أكسسوارات وقطع غيار السيارات وخدمات المركبات، وأهمية سوق الشرق الأوسط كمنطقة نمو رئيسية لسوق خدمات المركبات من خلال التواجد الدولي القوي في أكبر معرض تجاري إقليمي للصناعة في دبي، حيث يتوق اللاعبون العالميون إلى أن يصل حجم سوق قطع الغيار وخدمات السيارات إلى حوالي 114 مليار درهم في 2022.

السيارات المتصلة

وتمثل السيارات المتصلة، خدمات ركوب مميزة، وزيادة قاعدة المستهلكين التوجهات الرئيسية التي تحرك السوق وفقاً لشركة الأبحاث العالمية «أرانكا»، وفي منطقة الخليج، يعد معرض دبي إكسبو 2020، وقرار السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية من نقاط النقاش الرئيسية الأخرى التي تعزز تفاؤل لاعبي الصناعة.