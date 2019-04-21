«أديا» تستحوذ على 49 % من مجموعة هندية

المصدر: دبي- البيان

أبرم جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية «نييف» الهندي، اتفاقية حصرية مع مجموعة «جي في كيه باور اند انفراستركتشر» الهندية متعددة الأنشطة، لبيع حصة تبلغ نسبتها 49% من أعمال تطوير وإنشاء البنية التحتية التابعة للمجموعة إلى الصندوقين، وفقاً لما ذكر موقع «ياهو» أمس.

وأفاد «ياهو»، بأن «أديا» و«نييف» أبرما الاتفاقية مع شركتين تابعتين للمجموعة ومتخصصتين في أعمال البنية التحتية بالمطارات، وهما «جي في كيه إيربورت ديفيلوبرز» و«جي في كيه إيربورت هولدينغز».

وأضاف أن المجموعة أطلقت عملية البحث لاختيار المستثمرين المفضلين لزيادة رأسي مال الشركتين، وأيضاً لخفض التزامات المجموعة فيما يتعلق بسداد الديون إلى 57,5 مليار روبية هندية.