المبادرات تعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة التجزئة

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت مؤسسة «أكسفورد بزنس جروب»، أن المبادرات والمحفزات التي اتخذتها دبي مؤخراً لتعزيز أنشطة التصدير وإعادة التصدير بها ستؤدي بدورها إلى تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لتجارة التجزئة.

وأكدت أن هذه المبادرات تعد بمثابة قنوات جديدة للأمن المالي، ولضخ وسائل تمويل جديدة من شأنها زيادة أرباح الشركات المتخصصة في التصدير وإعادة التصدير بدبي، وبالتالي خلق أساس لمزيد من النمو في المكانة التي تتمتع بها دبي أصلاً كمرفأ حيوي تتوقف فيه الشاحنات وسفن البضائع قبل أن تتوجّه لإعادة تصدير ما تحمله من عبوات.

واستعرض التقريرمذكرة التفاهم أبرمتها جمارك دبي مع مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي لتنفيذ مبادرة «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي.

وأفاد بأن التعاون سيجلب فوائد هائلة وزيادات وفيرة في الأرباح لما يزيد على 18000 شركة، وهي الشركات العاملة في 24 منطقة حرة و37 مستودعاً جمركياً بدبي، مضيفاً أن هذه الخطوة تعد بمثابة بناء على النمو الذي حققه نشاط إعادة التصدير، والذي بلغت قيمته 225,6 مليار درهم، مستأثراً بـ 42,6% من القيمة الإجمالية لأنشطة التصدير وإعادة التصدير بالإمارة، وأيضاً 17,4% من التجارة الإجمالية لدبي في 2018.