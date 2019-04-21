«أسكوت للفنادق» تعزز خبرات فريقها التنفيذي في دبي

المصدر: دبي- البيان

كشفت مجموعة «أسكوت» ، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم وتتخذ من دبي مقراً إقليمياً عن تعزيز خبرات فريقها التنفيذي من خلال تعيين جايا راج في منصب مديرة الإيرادات والتوزيع في الخليج والشرق الأوسط حيث تشرف على استراتيجية إدارة وتوزيع الإيرادات الإقليمية، علاوةً على إدارة العمليات الإنتاجية اليومية في سبيل زيادة العوائد لكل ملكيات الشركة، فيما تقترب المجموعة من تحقيق هدف النمو الإقليمي، وتقديم 5 آلاف وحدة فندقية مع نهاية 2020.وتعدّ جايا خبيرة مخضرمة في قطاع الضيافة، وتمتلك سجلاً مهنياً لافتاً بخبرة تتجاوز 15 عاماً.

وقالت جايا: «يسرني أن أنضم إلى «أسكوت» لدى استعدادها لخوض مرحلتها التالية من النمو وبالنسبة لأسكوت تعتبر منطقة الخليج منطقة حيوية يزدهر فيها قطاع الضيافة».