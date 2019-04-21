«سيتي ماكس البرشاء» يضيف 120 غرفة لقطاع السياحة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فنادق «سيتي ماكس»، العلامة الفندقية من الفئة المتوسطة الحائزة على العديد من الجوائز، أمس عن الافتتاح الرسمي لفندق «سيتي ماكس البرشاء»، الذي يشكل الإضافة الأحدث إلى محفظة المجموعة المتنامية، ويأتي الافتتاح عقب الافتتاح الناجح لفندق «سيتي ماكس رأس الخيمة» في نوفمبر 2018، ليثري محفظة العلامة إلى خمسة فنادق في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى فندق العلامة السادس في مدينة أسوان المصرية.

يستأثر الفندق الجديد بموقع فريد وملائم لتلبية كل احتياجات المسافرين من رجال الأعمال إذ يقع فندق «سيتي ماكس البرشاء» في قلب منطقة البرشاء ومول الإمارات ومترو دبي. يحتضن الفندق 120 غرفة تم تجهيزها بمجموعة من المرافق الداخلية التي تلبي كل احتياجات المسافرين من رجال الأعمال؛ مثل منصات العمل المزودة بمقابس كهربائية ذات مقاييس عالمية مع جهاز للوسائط المتعددة مزود بتقنية البلوتوث لبث الصوت لاسلكياً عبر التلفاز، مما يضمن للعملاء تجربة عمل مثمرة وناجحة من غرفتهم، بالإضافة إلى غرفة اجتماعات في الفندق تتسع لـ 8-10 أشخاص.

وقالت جوان ويليامز، المديرة العامة لفندق «سيتي ماكس البرشاء»: «يشكل افتتاح فندق «سيتي ماكس البرشاء» محطة بارزة في مسيرة علامة «سيتي ماكس» ومشهد الضيافة في الإمارات، وسنعمل من مكانتنا كفندق موجه لشريحة خاصة من المسافرين على توفير أقصى وسائل الراحة وكافة احتياجات ضـــيوفنا من رواد الأعــمال، مع تعزيز الطابع الدافئ والفريد لفنادق البوتيك في الوقت ذاته.

ونحن على ثقة بأن فندقنا الجديد سيــصبح وجهة إقامة مثالية تستقطب المسافرين المحليين والعالميين على حد سواء، كما سيرتقي بعروض الضيافة من الفئة المتوسطة إلى معايير غير مسبوقة».