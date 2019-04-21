«اقتصادية أبوظبي» تنظم ورشة عمل لشركات المطورين والبنية التحتية

المصدر: أبوظبي- وام

ينظم مكتب أبوظبي للاستثمار التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، الثلاثاء المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ورشة عمل بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشارك فيها ممثلو شركات المطورين والبنية التحتية على مستوى أبوظبي.

وتعتبر هذه الورشة جزءاً من برنامج المسرعات التنموية «غداً 21»، وتأتي في إطار مهام ومسؤوليات مكتب أبوظبي للاستثمار بموجب قانون إنشائه رقم 1 لعام 2019، بما يهدف إلى تمكين وجذب استثمارات القطاع الخاص في أبوظبي.

ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتطوير وتشغيل مشاريع تنموية حيوية ورئيسة ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنفذها حكومة أبوظبي.