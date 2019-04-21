«أمنيات» تفوز بجائزة التميز العالمية في تصميم «ذا أوبس» بدبي

المصدر: دبي - البيان

حاز برج «ذا أوبس» الذي طورته شركة «أمنيات العقارية» والواقع في دبي بأحد أفضل جوائز التصميم في العالم، وهي «جائزة التميز» من قبل مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية CTBUH. وتم اختيار برج «ذا أوبس»، الذي تم تصميمه على يد المهندسة المعمارية العراقية البريطانية ذات الشهرة العالمية زها حديد من قائمة منتقاة من المباني المهمة حول العالم.

وتم تسليم الجائزة إلى بيتر ستيفنسون، المدير التنفيذي للتطوير في «أمنيات»، خلال المؤتمر العالمي الذي نظمه مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية CTBUH في مدينة «شنتشن» في الصين.

وقال مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «أمنيات العقارية»: «إنه لشرف عظيم لنا أن نحصل على هذه الجائزة العالمية العريقة والتي احتفت بتراث المرحومة المهندسة زها حديد، التي تركت بصمة مهمة على مشهد التصميم في الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه الجائزة هي أيضاً شهادة على التزام «أمنيات» بالابتكار والتفرد، مما أثر بشكل إيجابي على أعمالنا وقطاع العقارات ككل في المنطقة».

وفي مؤتمر CTBUH Tall + Urban Innovation، قدّم بيتر ستيفنسون من «أمنيات» رؤى أساسية جعلت «ذا أوبس» فائزاً بجدارة في هذه الجوائز.

وأضاف مهدي أمجد: «يحتاج الأمر إلى الكثير من الأفراد لتطوير مشروع مثل «ذا أوبس»، وأود أن أقدم التهنئة للفريق بأكمله على العمل معاً ودعم بعضنا البعض للوصول إلى ذلك».

وكتطور مذهل من الجانب البصري والمعماري، يعد «ذا أوبس» بمثابة أعجوبة معمارية مصنوعة من الهندسة في تصميم مذهل للبصر. ويقع المبنى في منطقة برج خليفة بدبي، ويجمع بين مجموعة متنوعة من المساكن وفندق ذي تصميم فريد، تديره المجموعة الفندقية الرائدة «مي» ME من ميليا للفنادق الدولية.