بكين تستضيف منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي 25 أبريل

المصدر: بكين - وام

تستضيف العاصمة الصينية «بكين» في الفترة ما بين 25 و27 أبريل الجاري المنتدى الثاني للحزام والطريق للتعاون الدولي.

وأعلن وانغ يي وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحافي أمس أن المنتدى الذي يعقد تحت عنوان «التعاون بين الحزام والطريق.. تشكيل مستقبل مشترك أكثر إشراقاً» يهدف إلى تحقيق تعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق.

ويشارك في المنتدى هذا العام 37 رئيس دولة وحكومة حول العالم إلى جانب ممثلين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي علاوة على الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

وقال وزير الخارجية الصيني إن منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي يعد أعلى منصة للتعاون الدولي بموجب إطار الحزام والطريق وأهم حدث تستضيفه الصين هذا العام.. وأضاف أن 126 دولة و29 منظمة دولية وقعت اتفاقيات تعاون مع الصين لبناء الحزام والطريق بشكل مشترك.

وأوضح أن إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول المشاركة تجاوز ستة تريليونات دولار في حين تجاوز حجم الاستثمار 80 مليار دولار، منوهاً إلى إنشاء 82 منطقة تعاون بالشراكة بين الصين والدول المعنية ما يمثل تقريباً 300 ألف فرصة عمل، وهو ما يوفر فرص تنمية هائلة للدول المشاركة.