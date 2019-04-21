«غرفة عجمان» تكرم خريجي رحلة الابتكار في برنامج التميز

المصدر: عجمان - وام

كرمت غرفة تجارة وصناعة عجمان خريجي رحلة الابتكار من موظفي الغرفة، الذين أتموا تخرجهم في برنامج رحلة الابتكار، الذي نفذه برنامج عجمان للتميز.

وأشاد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال حفل التكريم بجهود القيادة الرشيدة في دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتوفير الوسائل والجهات المحفزة على ألأبداع والابتكار للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة.

شهد التكريم في مقر غرفة عجمان سالم السويدي المدير العام وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء ـ رئيس فريق الابتكار في الغرفة.

وأكد ناصر الظفري ـ رئيس فريق الابتكار في غرفة عجمان أن الغرفة تولي الابتكار حيزا هاما ضمن خططها بتوجيهات ومتابعة من مجلس إدارة الغرفة.

وقالت إيمان الشامسي مدير إدارة دعم الأعضاء وليلى السعدي رئيس قسم الصيانة والدعم الفني في الغرفة اللتين تم تكريمهما: إن البرنامج الذي امتد على مدار عام كامل تضمن خمس مراحل لشهادات معتمدة من المنظمة العالمية للابتكار في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي «أخصائي ابتكار معتمد، واستراتيجي ابتكار معتمد، وأخصائي تفكير تصميمي معتمد، ومدير تنفيذي ابتكار معتمد، ومقيم ابتكار معتمد».