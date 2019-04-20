منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ينطلق من 7 إلى 10 ديسمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات اختيار (تنوع الثقافات) شعاراً للدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وشركة إعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع "PMI "، وسيتم خلال المنتدى تكريم الفائزين في جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، التي يبلغ مجموع جوائزها حوالي مليونين و600 ألف درهم (710 آلاف دولار)، كما أعلنت الهيئة فتح باب التسجيل في المنتدى اعتباراً من الأول من مايو المقبل على الموقع الإلكتروني www.dipmf.ae.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي اختيار شعار (تنوع الثقافات) تماشياً مع اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) عام 2019 عاماً للتسامح في دولة الإمارات، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، ان تكون دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في ثقافة التسامح وسياسته وقوانينه وممارسته.

وأضاف: يأتي تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في إطار حرص مدينة دبي للعب دور محوري في ريادة مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات، وكذلك أن تكون حلقة وصل تساهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة وضمن شتى المجالات انطلاقاً من كونها مدينة عربية الانتماء عالمية الطابع والتوجه، مؤكداً أن المنتدى نجح في ترسيخ مكانته باعتباره منصة عالمية يتم من خلالها طرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع، بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.

محاور المنتدى

وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، أن الدورة السادسة للمنتدى ستناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بالقيادة الاستشرافية، والتنوع الاقتصادي، ومستقبل التنقل، كما تسلط الضوء على محور (دبي أرض المواهب)، واستعراض التجارب الفائزة في جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، ومواصفات مدير مشروع الألفية، والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، والتفكير التصميمي في إدارة المشاريع المرنة، إلى جانب مواضيع إدارة المشاريع في الفعاليات الضخمة، وفي مجال الموارد البشرية، والمشاريع الهجينة، وإدارة المشاريع عن بعد، ومشاريع إدارة الأصول، وأنه سوف تقام على هامش المنتدى دورات تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع المرنة، وإدارة الفوائد، والذكاء الاصطناعي، وإدارة مشاريع التكنولوجيا الحديثة، وإدارة وحوكمة المشاريع المؤسسية.

نجاح كبير

من جانبه قال السيد عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع: إن إدارة المشاريع تلعب دوراً محورياً ومهماً في تحقيق الرؤى وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، لأنها تساعد على تحقيق الأهداف التنظيمية لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة، ويتطلب هذا الدور وجود نظام مؤسسي لإدارة المشاريع وبرامج ومحافظ المشاريع، وكذلك كفاءات مؤهلة في إدارة المشاريع مثل مدير برامج، ومدير مشاريع، ومدير مكاتب إدارة مشاريع، تتمتع بالمهارة والريادة والدور القيادي بما يسهم بشكل فعال في بناء بيئة متكاملة لإدارة المشاريع تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف ومواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.

وأضاف: حقق المنتدى في دوراته الخمس الماضية نجاحاً كبيراً من حيث الحضور من المتخصصين والمهتمين بإدارة المشاريع، والمتحدثين العالميين الذين استضافهم، والمواضيع التي تمت مناقشتها، مشيراً إلى أن الدورة الخامسة للمنتدى شهدت تنظيم (42) جلسة توزعت على (6) كلمات رئيسة و(7) دورات تدريبية متخصصة و(3) حلقات نقاشية و(24) جلسة متزامنة و(2) جلسات مغلقة، وبلغ عدد المشاركين فيها أكثر من (2000) مشارك من رواد الفكر في مجال إدارة المشاريع في المنطقة والعالم.

2.6 مليون درهم

سيتم خلال حفل منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تكريم الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، التي ارتفعت قيمة مكافاتها بنسبة 29% لتصل إلى مليونين و600 ألف درهم (710 آلاف دولار)، وتهدف لاكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة والتدريب على مهارات إدارة المشـاريع.

وتضم الجائزة أربع فئات، الأولى (المؤسسات) وتضم ثلاث جوائز هي الفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع، والفكرة المبتكرة في إدارة البرامج، والفكرة المبتكرة في إدارة محافظ المشاريع، الفئة الثانية هي (الأفراد) وتضم جائزتي مدير مشروع مبتكر، ومدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر، والفئة الثالثة في (الفرق) وتضم جائزة واحدة هي الفريق المبتكر، والرابعة هي الفئة (الأكاديمية) وتشمل جائزتي البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع، والإدارة المبتكرة للمشاريع (الفئة الاكاديمية).