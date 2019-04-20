بحيرة جنيف تروّج معالمها خلال سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

أكدت منطقة بحيرة جنيف مشاركتها في سوق السفر العربي 2019، إلى جانب الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية الرائدة في مجال السياحة والسفر، وذلك بهدف الترويج لمعالمها السياحية الجاذبة، وعروضها المميزة في مجال الضيافة، وتجاربها المتنوعة والغنية.

تقام هذه الفعالية، التي تلعب دورًا استراتيجياً هاماً في إقامة جسور تعاون بين أهم الجهات العاملة في قطاعات السياحة والسفر والضيافة وصناع القرار في دبي خلال الفترة ما بين 28 أبريل وحتى 1 مايو.

ويعتبر سوق السفر العربي المنصة المثلى لاستعراض التجارب السياحية السويسرية الأصيلة والتي تنافس أفضل الوجهات السياحية في العالم. كما سيساعد المعرض منطقة بحيرة جنيف على استهداف أسواق جديدة، وتطوير سياسات استراتيجية، ومنهجيات يمكن تطبيقها مستقبلًا من شأنها استحداث فرص جديدة، واستقطاب المزيد من الزوار من منطقة الشرق الأوسط.

وقال مدير الأسواق الخليجية لدى هيئة سياحة لوزان، والتر لوزر بهذا الصدد: «نتطلع قدمًا لإتمام مزيدٍ من الاتفاقيات مع أهم شركات السفر في دول الخليج العربي، ونأمل أن نتمكن من زيادة عدد السياح الخليجيين في لوزان خلال موسم الصيف المقبل».

وستقابل جوليا غارغيوز، مديرة التسويق لدى هيئة سياحة لوزان، ممثلي شركات «دناتا للعطلات» و«كانو ترافل» في دبي، بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلية للترويج لمدينة لوزان السويسرية، كجزء من وجهاتهم السياحية خلال ورشة العمل السابقة لسوق السفر العربي. كما ستشارك هيئة سياحة لوزان في العديد من الأنشطة الترويجية التي تتماشى مع أهدافها الإستراتيجية.