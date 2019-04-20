155 مليار دولار إنفاق المنطقة على تكنولوجيا المعلومات.. والإمارات تتقدم خليجياً

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «سامتيك ميدل إيست» أن منطقة الشرق الأوسط تتجه بقوة إلى زيادة إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات، حيث وصل حجم الإنفاق خلال عام 2018 155 مليار دولار، بحسب التقارير الدولية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات.

وقال سمير إبراهيم عبدالهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» إن الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات يصل إلى 62 مليار درهم خلال عام 2018، مقارنة بنحو 60 مليار درهم خلال عام 2017 بنمو نسبته 3%.

وأضاف أن الإمارات تستحوذ تقريباً على 27% من إجمالي الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغ قيمته نحو 235 مليار درهم «64 مليار دولار» بنهاية العام الجاري، كما تستحوذ الدولة على خُمس إنفاق منطقة الشرق الأوسط على التكنولوجيا خلال العام ذاته.

وأشار إلى ما أعلن مؤخرا عن الإمارات تعتبر من أولى دول العالم التي خصّصت النطاقات والترددات الراديوية الخاصة بتقنية اتصال الجيل الخامس، وقال إن الدولة تتمتع ببنية تقنية قوية للغاية تمكنها من أن تكون الأولى في استخدام شبكات الجيل الخامس وأن تتصدر المنطقة في هذا الاتجاه.

وقال إنه بدخول تقنية الجيل الخامس سننتقل بقدرات تحليل البيانات إلى مستويات غير مسبوقة من حيث سعة ونوعية البيانات التي يمكن نقلها وتحليلها خلال ثانية واحدة، ونقيس بذلك أثرها على تطبيقات مثل دعم صناعة القرار الذكي والتحوّل الرقمي ككل. وقال إن المنطقة تشهد معدل انتشار واسعاً لاستخدام الهواتف الذكية.

حيث تشير التوقعات أن تصل نسبة انتشار الهواتف الذكية إلى 58% بحلول 2020 مرتفعة من 23% خلال 2014، ولهذا السبب ستبقى عمليات تكثيف، وتحسين، وتبسيط آلية عمل الشبكات، ودعمها بالتقنيات الافتراضية، تحظى بالأولوية بالنسبة للشركات المزودة لخدمات الاتصالات خلال برنامج عملها للسنة القادمة، وهو ما يعد من المبادرات المهمة في ظل سعي هذه الشركات لتعزيز استثماراتها في شبكاتها .