17 رائدة أعمال إماراتية يطّلعن على التجارب الهندية

المصدر: دبي - البيان

شاركت 17 سيدة من رائدات الأعمال الإماراتيات والمقيمات بالدولة خلال الفترة من 1 ـ 5 أبريل الجاري، في رحلة تعليمية إلى الهند، بهدف الاطلاع على التجارب الهندية الرائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية واكتساب المعرفة والمهارات والخبرة العملية اللازمة لإطلاق وإدارة مشاريع مبتكرة ذات تأثير اجتماعي واقتصادي مستدام يخدم المجتمع الإماراتي.

جاءت الرحلة ضمن الفعاليات والأنشطة التدريبية المصاحبة للدورة الثانية من برنامج «بادري لريادة الأعمال الاجتماعية»، الذي أطلقته أكاديمية «بادري للمعرفة وبناء القدرات»، الذراع التعليمية لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، خلال العام الماضي.

ويأتي البرنامج، الذي ينظم بالتعاون مع «كلية ريادة الأعمال الاجتماعية» البريطانية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين أكاديمية «بادري» والكلية، والتي تعدُ أول شراكة وتوسُّع للكلية في المنطقة العربية، حيث تسعى الأكاديمية من خلال هذا البرنامج إلى بناء جيل جديد من رائدات الأعمال وتنمية خبراتهنّ ليصبحن صاحبات مشاريع اجتماعية رائدة في الدولة.

وخضعت رائدات الأعمال المشاركات في الدورة الثانية من البرنامج لسلسلة من المقابلات والاختبارات التقييمية قبل اختيارهن للمشاركة في البرنامج التدريبي، الذي انطلق في مارس الماضي، ويتم تنفيذه على مدار 10 أشهر، ويركز البرنامج على تزويد المشاركات بالمعرفة والخبرة العملية والمشورة المهنية من الخبراء المختصين وأصحاب وصاحبات المشاريع الاجتماعية التي أثبتت نجاحاً في خدمة المجتمع، وحققت في ذات الوقت ربحية وموارد مالية مستدامة.

وشاركت رائدات الأعمال خلال رحلتهن إلى الهند في عددٍ من الجلسات التدريبية العملية، والحوارات المفتوحة مع خبراء في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، وأصحاب مشاريع ناجحة، للحصول على الخبرة الفنية والمشورة المهنية المتعلقة بإطلاق مشاريع ذات تأثير مجتمعي إيجابي مستدام تحقق الربحية والنجاح معاً.

كما التقين بأصحاب مشاريع اجتماعية ناجحة بالهند، واكتسبن منهم المعرفة والمشورة المهنية في ريادة الأعمال الاجتماعية، وتبادلن الأفكار والرؤى حول المشاريع التي يرغبن في إطلاقها أو المشاريع القائمة التي يسعين إلى تطويرها.

وقال شالبه ميتال، الرئيس التنفيذي لكلية ريادة الأعمال الاجتماعية في الهند: «نسعد بوجود 17 سيدة ملهمة بيننا، يطمحن لإحداث تغيير في العالم من خلال تسخير قدرتهنَ، وعازمات على المضي قدماً في تنفيذ خططهن بجدية، نحن فخورون بهذه النخبة من النساء الملهمات اللواتي يمتلكن الكثير من التجارب والخبرات في شتى المجالات».

وأضاف ميتال: «أتقدم بخالص الشكر وأطيب التمنيات لهذه النخبة المتميزة من رائدات الأعمال، وأؤكد أن كلية ريادة الأعمال الاجتماعية في الهند فخورة بكونها شريكاً لهذا البرنامج، كما أهنئ مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة على حسن اختيارها لهذه المجموعة المتميزة من السيدات الملهمات».

وتضمنت الرحلة التعليمية إلى الهند زيارة إلى مقهى «شيروس» في مدينة «أغرا» الواقعة في ولاية «أوتار براديش»، والذي يدير أعماله مجموعة من النساء، وتعرفت المشاركات على الكيفية التي يدعم بها هذا المقهى الشعبي حقوق المرأة، كما التقين بالنساء الملهمات اللواتي يشرفن على إدارة هذا المشروع الاجتماعي.

بعدها توجهت رائدات الأعمال إلى مدينة دلهي لزيارة «غووني»، إحدى أكثر المؤسسات الاجتماعية شهرة في الهند، حيث التقين بأنشو غوبتا، الفائز بجائزة أفضل ريادي أعمال اجتماعي لعام 2012 من مؤسسة «شواب للريادة الاجتماعية»، والذي روى للمشاركات قصة تأسيسه لهذا المشروع الاجتماعي، الذي يستخدم المواد غير المستغلة والفائضة عن الحاجة في التنمية الريفية في 23 ولاية في الهند.

وخلال الدورات التدريبية المكثفة والجلسات النقاشية التي قدمها نخبة من أشهر رواد الأعمال في شبه القارة الهندية والخبراء المتخصصين في كلية ريادة الأعمال الاجتماعية بالهند، تعرفت المشاركات على كيفية تأسيس المشروعات الاجتماعية من خلال الاستعانة بنموذج للأعمال الاجتماعية التجارية الناجحة، وكيفية التحضير والإعداد السليم لإطلاق مشاريعهنَ الفردية ومهارات قياس تأثيرها على المجتمع بطريقة علمية دقيقة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين رائدات الأعمال الإماراتيات والمقيمات في الدولة اللاتي يبلغن من العمر 20 عاماً فأكثر من خلال تزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة وتحويل مشاريعهن التجارية إلى مشاريع اجتماعية ذات ربحية.