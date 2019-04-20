17.5 مليار يورو صافي مبيعات «بوهرنجر إنجلهايم» في 2018

المصدر: دبي - البيان

كشفت «بوهرنجر إنجلهايم»، إحدى شركات الأدوية العالمية والتي تتخذ من دبي مركزاً إقليمياً لإدارة عملياتها، عن نتائجها للسنة المالية 2018.

والتي أظهرت تسجيل مبيعاتٍ صافية بقيمة 17.5 مليار يورو. كما ارتفع صافي مبيعات الشركة بنسبة 4% بعد مراعاة تقلّبات العملة وتغيّر قيمتها، وتقييم التأثيرات لمرة واحدة الناجمة عن صفقة تبادل الأصول مع شركة «سانوفي» في عام 2017. إلى جانب ذلك، ارتفع الإنفاق المخصص لدعم جهود البحث والتطوير إلى 3.2 مليارات يورو، وهو ما يمثل نسبة 18.1% من صافي المبيعات السنوية.

من جهة ثانية، سجّلت استثمارات الشركة في الأصول الملموسة أعلى ارتفاعٍ لها على الإطلاق، حيث وصلت قيمتها إلى نحو 1 مليار يورو، وبلغ الدخل التشغيلي 3.5 مليارات يورو، بينما ارتفعت أرباح المجموعة بعد احتساب الضرائب إلى 2.1 مليار يورو.

وقال مايكل شميلمر، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون المالية: «خلال عام 2018، ارتفع العائد على صافي المبيعات من 19.3 إلى 19.8%؛ فيما ارتفعت نسبة الأسهم لدينا من حوالي 38% إلى 40%، وهو ما يعني أن الشركة نجحت في الحفاظ على أداء مالي صحي للغاية، كما وارتفع متوسط عدد الموظفين في جميع المناطق بشكلٍ طفيف ليبلغ 50370 موظفاً».

من جانبه، قال إنريكي مانزوني، الرئيس التنفيذي للشركة في المنطقة: «لقد عزز أداء الشركة عبر المنطقة من مكانتها لتصبح اليوم ثالث أسرع شركة دوائية متعددة الجنسية نمواً في مجال الأدوية البشرية، ونحن واثقون من توقعاتنا المستقبلية للمنطقة التي تمتلك الكثير من عوامل النمو».

وفي عام 2018 أطلقت شركة «بوهرنجر إنجلهايم» 8 منتجات ونجحت في تسجيل 48 منتجاً آخر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. إضافة إلى ذلك تم إجراء العديد من التجارب السريرية في مجالات رئيسية مثل الأورام والقلب وأمراض المناعة وغيرها.

وبلغت قيمة الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البشرية 2.8 مليار يورو، أي ما يعادل 22.1٪ من صافي مبيعات الأدوية البشرية.