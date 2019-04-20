«إيني»توقع اتفاق تنقيب وإنتاج في رأس الخيمة

المصدر: ميلانو - رويترز

وقّعت شركة إيني الإيطالية اتفاقاً للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع إمارة رأس الخيمة، في أحدث توسع لشركة النفط الإيطالية في الشرق الأوسط ويشمل الاتفاق المنطقة البحرية (أ) في الإمارة.

وقالت إيني إن الاتفاق وُقع بين إيني وهيئة رأس الخيمة للبترول. وتبلغ مساحة المنطقة (أ) 2412 كيلومتراً مربعاً وستتولى إيني دور المشغل للمنطقة، مع حقوق مشاركة بنسبة 90 % فيما ستملك غاز رأس الخيمة النسبة المتبقية البالغة 10 %.

وفي وقت سابق من العام، تعهدت إيني بمبلغ قيمته 3.3 مليارات دولار لشراء جزء من رابع أكبر مصفاة في العالم في الإمارات، لتزيد طاقتها الإنتاجية للتكرير بأكثر من الثلث. وفي يناير الماضي أرست شركة النفط في إمارة الشارقة امتيازات في 3 مناطق على إيني وفي نفس الشهر، وقعت إيني اتفاق تنقيب وإنتاج مع سلطنة عُمان.