«نشاما» تسلّم 5 آلاف منزل في «تاون سكوير دبي» العام الجاري

المصدر: دبي- البيان

يعتزم مشروع «تاون سكوير دبي»، من «نشاما» والذي يركز على توفير منازل متميزة للعائلات بمزايا العيش المجتمعي والموقع المناسب بعيداً عن صخب الحياة في المدينة، حيث إن نشاما تستعد لتسليم 5 آلاف منزل سكني إضافي لهذا العام؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمنازل التي تم تسليمها أكثر من 6,600 منازل.

وبحلول نهاية عام 2019 سوف يحتضن «تاون سكوير دبي» أكثر من 18 ألف شخص ما يجعله من أكثر المجمعات السكنية المزدهرة والنابضة بالحياة للعائلات في إمارة دبي.وقال فريد دوري، الرئيس التنفيذي لشركة «نشاما»:

«بفضل تعاملنا مع مقاولين متمرسين استطعنا إحراز تقدم كبير في مساعينا لتسليم 5 آلاف منزل إضافي في مشروع «تاون سكوير دبي»، وتوفير منازل العمر بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع عبر توفير خطط سداد مرنة وجذابة وتم العمل على وضع معايير جديدة في المشاريع التطويرية السكنية تتناسب مع العائلات، وقد لاقت المنازل إقبالاً شديداً من قبل المستثمرين وعائداً استثمارياً قوياً وعوائد تأجير مجزية.

وسوف يتم تسليم أول مبنى بإطلالة مباشرة على حديقة تاون سكوير بارك الممتدة على 50 ألف متر مربع خلال سبتمبر 2019 بالإضافة إلى أن مشروع «تاون سكوير دبي» ممتد على مساحة 31 مليون قدم مربعة - ويتميز بالتنظيم الدقيق لشوارعه، والتصاميم المميزة لمساحاته العامة، حيث إن تاون سكوير دبي يتخذ موقعاً استراتيجياً يبعد 20 دقيقة فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، و30 دقيقة عن مطار دبي إضافة إلى قربه من مسار القدرة للدراجات الهوائية و«نادي المرابع العربية للجولف» و«نادي دبي للبولو والفروسية» وموقع «إكسبو 2020 دبي».