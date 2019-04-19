تعاون بين «تخطيط أبوظبي» و«سمارت كراود» لإطلاق أدوات بيع عقارية مبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات مع شركة «سمارت كراود» ضمن فعاليات معرض «سيتي سكيب 2019» مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار العقاري من خلال الملكية المشتركة.

تأتي الاتفاقية ضمن مساعي الدائرة الهادفة إلى دعم التعاون بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص، من أجل الإسهام في بناء وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز نوعية الحياة في أبوظبي وجودتها، وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، إلى جانب الارتقاء بمستويات شفافية بيانات السوق العقاري في الإمارة.

وقع الاتفاقية محمد الخضر الأحمد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وصديق فريد الرئيس التنفيذي ومؤسس «سمارت كراود». وتهدف المذكرة إلى إطلاق أدوات بيع عقارية مبتكرة للتشجيع على بيع وشراء العقارات، والعمل على تحليل منظومة عمل التَّمَلُك الجماعي المطبق من قبل «سمارت كراود».

وأكد محمد الخضر الأحمد، أهمية توقيع المذكرة وقال: «إننا في الدائرة جد سعداء بالتعاون مع شركة سمارت كراود، والعمل معها من أجل تحقيق هدف تعزيز إمكانيات سوق العقارات والاستثمار في أبوظبي، من خلال اعتماد حلول مبتكرة لجميع الاحتياجات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي».

من جانبه، قال صديق فريد: «نحن سعداء بالعمل مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات في جلب الابتكار في الاستثمار العقاري إلى أبوظبي من خلال تبادل خبراتنا، ونؤمن بأننا سوف نكون قادرين على تطوير إطار مفيد لجميع الأطراف المعنية».