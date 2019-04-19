عمومية «إعمار» تبحث توزيع 1.07 مليار نقداً

المصدر: دبي - البيان

تعقد إعمار العقارية جمعيتها العمومية، الاثنين المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيتم تأجيله إلى 29 أبريل لبحث اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.07 مليار درهم (290 مليون دولار)، بما يعادل 15% من رأس مال أسهم الشركة أي 15 فلساً للسهم على المساهمين.

وأعلنت «إعمار» عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.216 مليارات درهم (1.965 مليار دولار) 2018، بنمو 30 % مقارنة بصافي أرباح 2017، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» وحركة سوق تداول العملات (الفوركس)، ووصلت الإيرادات إلى 25.694 مليار درهم (6.995 مليارات دولار)، بنمو 37 % مقارنة بإيرادات السنة المالية 2017.

وتم تصنيف «إعمار» في المرتبة الأولى بين شركات التطوير من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ولديها رصيد من الأراضي يبلغ أكثر من 1.6 مليار قدم مربعة في الأسواق الرئيسية.