تعزيز التجارة بين رأس الخيمة ومدينة هندية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، على قوة العلاقات مع الهند، حيث تحتل الهند المرتبة الثالثة في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لرأس الخيمة بما يفوق 1.345 مليار درهم العام الماضي وبنسبة زيادة 17% عن عام 2017.

جاء ذلك خلال استقبال النعيمي وفداً تجارياً من مدينة «غوا» الهندية برئاسة أرمان بانكلي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة غوا، وبحضور أعضاء من مجلس إدارة الغرفة، حيث استعرض اللقاء الذي تم بمقر الغرفة سبل تعزيز التجارة البينية بين الجانبين.

وأضاف: شهدت النشاطات الاقتصادية التي تمارسها الشركات الهندية في الإمارة معدلات نمو مرتفعة بلغت 3874 نشاطاً توزعت بنسبة 44% في مجال التجارة وخدمات الإصلاح، و18% في التشييد والبناء، و15% للصناعات التحويلية، و6% لكل من العقارات والتأجير وخدمات الأعمال والفنادق والمطاعم، و5% للنقل والتخزين، و3% للخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى، و1% لكل من الكهرباء والغاز والمياه والصحة والوساطة المالية، و0.3 % لكل من التعليم والتعدين واستغلال الثروات الطبيعية، و0.2 % للزراعة و0.1 % لصيد الأسماك، كما أصدرت غرفة رأس الخيمة خلال العام 2018 ما يقارب الـ 1476 شهادة منشأ لبضائع مصدرة إلى الهند و1198 شهادة لبضائع ذات منشأ هندي.