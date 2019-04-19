بدر اللمكي رئيساً تنفيذياً جديداً لـ«تبريد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن تعيين بدر سعيد اللمكي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة اعتبارًا من 21 أبريل الجاري.

وقال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة: «يسرني أن أرحب ببدر اللمكي الذي يتمتع بخبرة واسعة تؤهله القيام بتوجيه الشركة في المرحلة القادمة لاستراتيجية التنمية التي تنتهجها الشركة وكذلك تعزيز كفاءة الأداء المالي والتشغيلي. وأضاف: إنّ خبرة بدر الكبيرة في هذا القطاع ستساهم مساهمةً قيمة في تحقيق مساعي الشركة الرامية لتوسيع أعمالها وزيادة كفاءتها وتحقيق أهداف النمو».

وقبل انضمامه إلى «تبريد»، شغل بدر اللمكي منصب المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في شركة «مصدر»، ولعب دورًا أساسيًا في بناء محفظة استثمارات الطاقة المتجددة في 25 بلدًا، حيث قاد عددًا من أبرز المشاريع. كما تولى مسؤولية تنمية أعمال الشركة، بما في ذلك تقديم العطاءات، وإجراء عمليات الاستحواذ، وتطوير المشاريع الجديدة، فضلاً عن مضاعفة القيمة من محفظة مصدر للطاقة المتجددة على مستوى عالمي وذلك من خلال الإدارة الفعّالة للأصول والعمليات.

يأتي تعيين بدر اللمكي خلفًا لجاسم حسين ثابت، الذي انضم لشركة «تبريد» في أغسطس 2012 وكان أول رئيس تنفيذي إماراتي يعمل لدى الشركة. وخلال فترة عمله التي امتدت لست سنوات، ارتفعت الأرباح الصافية السنوية للشركة من 202.3 مليون درهم تقريبًا إلى 427.6 مليون درهم، وقد نجحت شركة تبريد بقيادته في ريادة نموذج جديد للنمو المستدام.