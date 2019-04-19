وفد من رأس الخيمة يطّلع على ابتكارات «دو»

المصدر: دبي- البيان

زار وفد رفيع المستوى تابع لهيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، مركز «ساحة الأفكار» في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، للاطلاع على أحدث الحلول الذكية والابتكارات الرقمية والتقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكان في استقبال الوفد، فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، حلول المؤسسات، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا للشركة، والذين قدموا للوفد شرحاً موجزاً حول أحدث التقنيات وحالات استخدام الحلول الذكية، التي يوفرها المركز.

وقال فريدوني: «تشكّل الإنجازات التي حققتها الدولة على صعيد التحول الذكي ركيزة أساسية لرؤية المستقبل الرقمي المستدام القائم على الخدمات والحلول الذكية. ونحن فخورون بالجهود التي بذلناها حتى الآن والتي أثمرت عن امتلاكنا اليوم لمحفظة متكاملة من الحلول والخدمات الذكية، التي تم تصميمها وتطويرها لتقديم الدعم للجهات الحكومية والشركات الخاصة في رحلتها نحو مواكبة التحول الرقمي».

من جهته، قال أحمد الصياح النعيمي، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة: «يقدم مركز ساحة الأفكار التابع لشركة دو مثالاً حياً على الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال تسخير التقنيات والابتكارات الحديثة لخلق تجربة مدينة ذكية أكثر أماناً وسعادة للمواطنين والمقيمين».