الإمارات بين أهم 10 أسواق لقطع غيار السيارات الإيطالية

المصدر: دبي- البيان

أكد تقرير لشركة الأبحاث «تكسكاي» أن الإمارات ضمن أهم 10 أسواق لقطع غيار السيارات الإيطالية عالية الجودة.

صدر التقرير ضمن الإعداد لمعرض قطع غيار وأكسسوارات السيارات «أوتوميكانيكا دبي 2019»، والذي يقام في يونيو المقبل بمشاركة 1800 عارض من 60 دولة، وتحظى إيطاليا خلاله بمشاركة قوية.

وقال محمود غازي بليكوزن، مدير المعرض: «تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سوق تطوير رئيسياً لقطع غيار وأكسسوارات السيارات الأوروبية، ولهذا كانت مشاركة المصنعين من القارة العجوز في أوتوميكانيكا دبي قوية دائماً». وأضاف: «سيكون لكل من إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وبولندا أجنحة مخصصة في المعرض».

وتوقعت التقارير نمو سوق خدمات المركبات وما بعد البيع في الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة 7% على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يتوقع أن يبلغ حجم مبيعات قطع غيار وأكسسوارات السيارات على مستوى المنطقة 31 مليار دولار بحلول 2022.

وتفيد التقارير بأن تراجع مبيعات السيارات الإقليمية لم يؤثر على تدفق الطلب على صناعة خدمات السيارات ومنتجات ما بعد البيع.

حيث اعتمد النمو إلى حد كبير على الطلب من السيارات العاملة الحالية، فضلاً عن التحسن المتوقع في مبيعات السيارات مستقبلاً. وأوضح التقرير أن مبيعات الإطارات والزيوت ومواد التشحيم وسوائل التبريد والفلاتر والبطاريات والفرامل والقطع الكهربائية والمصابيح والأكسسوارات ومكونات السيارات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط بلغت 12 مليار دولار عام 2017، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2022.