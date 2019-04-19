وزارة الاقتصاد تنظم معرض المنشآت الصغيرة في أبوظبي 29 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

ينظم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد «معرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة» يومي 29 و30 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، برعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يتيح المعرض- الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع برامج التمويل الوطنية للشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة- فرصة الاستماع إلى رؤى نخبة من أبرز خبراء القطاع الذين أكدوا مشاركتهم كمتحدثين في المعرض.

ويلقي الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كلمة الافتتاح يتناول خلالها موضوع تقديم الخبرات والدعم الفني والتدريب المتاح لدعم النمو الاقتصادي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري أهمية الحدث لتعزيز مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الوطني في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الاقتصاد الجهود لتسريع وتيرة بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشار معاليه إلى أن الحدث سيدعم الجهود الوطنية الهادفة لزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 60 في المائة بحلول عام 2021 في حين تقدر نسبة مساهمته حالياً بنحو 53% حسب تقديرات العام 2018.

علاقات جديدة

من جانبه، قال الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة: إن المعرض يجمع تحت مظلته جهات حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات من القطاع الخاص لتبادل المعرفة وبناء علاقات جديدة مثمرة وتسليح رواد الأعمال بالأدوات والموارد الضرورية لدعم نمو أعمالهم.