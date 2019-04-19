غرفة رأس الخيمة تحصد 5 جوائز للتميّز الحكومي

المصدر: رأس الخيمة – البيان

حصدت غرفة رأس الخيمة، مساء أمس الأول، 5 جوائز من إجمالي الجوائز الفائزة في حفل التكريم بجائزة التميز الحكومي لإمارة رأس الخيمة في دورتها الثالثة عشرة للعام 2019.

حيث فازت الغرفة في فئة المبادرة المتميزة في تحسين جودة الخدمات، وفئة المشروع الخدمي الحكومي المشترك، ومكتب التطوير المؤسسي المتميز، والموظف المتميز في إسعاد المتعاملين من خلال الزيارات الميدانية، والموظف المتميز في إسعاد المتعاملين من خلال المكالمات الهاتفية.

وأوضح محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن هذا الإنجاز نتيجة لجهود موظفي الغرفة والعطاء المبذول طوال عام مضى.

والذي كان نتاجه أن حصلت الغرفة على أكبر عدد من الجوائز، لحرصها على تطبيق أفضل الممارسات لترسيخ الابتكار والإبداع في منظومة العمل الحكومي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتحقيق أفضل معايير الجودة في الخدمات التي تقدمها لعملائها.

وأكد النعيمي، سعي الغرفة الدؤوب لتحقيق التميز وتقديم أرقى الخدمات، تحقيقاً لرؤية الإمارات المستقبلية والتوقعات بمضاعفة عدد الشركات التجارية، تزامناً مع إكسبو 2020، بالإضافة إلى زيادة العقود التجارية المصدقة، مشيراً إلى التعاون المثمر مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المحاكم بالإمارة لإنجاح مبادرة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، إحدى المبادرات المشتركة لتسهيل ممارسة الأعمال.

و أشار إلى أن التعاون بين غرفة التجارة ودائرة التنمية الاقتصادية والمحاكم، كللت مبادراتها «باشر أعمالك» بثمار طيبة كان نتاجه الفوز بالجائزة.

المتعامل أولاً

وقال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، إن الغرفة وضعت المتعامل نصب أعينها، فعملت على مبادرة «المحطة الواحدة» لتحسين جودة الخدمات.

والتي حصدت الغرفة جائزتها، حيث جاءت فكرتها من قسم شهادات المنشأ والتصديق في إدارة الخدمات التجارية، من منطلق الحرص على تحقيق سعادة المتعاملين وتقليل الوقت المستغرق في الانتظار ووقت إنجاز المعاملة، وتبسيط الإجراءات، حيث شملت المبادرة 8 خدمات تقدمها الغرفة أصبحت تتم في 11 دقيقة من خلال الاكتفاء بمرحلة واحدة فقط، مما زاد رضا المتعاملين ليصل إلى 89% في العام الماضي.

«باشر»

تهدف مبادرة «باشر» إلى إطلاق خدمة ذكية إلكترونية لتأسيس الأعمال في غضون 15 دقيقة من خلال تفعيل خدمات الجهات المعنية بشكل إلكتروني آمن في دولة الإمارات ، وذلك بالاستفادة من تبادل البيانات بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وباستخدام التقنيات الحديثة.