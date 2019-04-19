170 قيادياً من شبكة «إم سي إن» يشاركون بمؤتمر «الاستعداد للمستقبل» في دبي

المصدر: دبي- البيان

اختارت شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية «إم سي إن MCN»، دبي لعقد مؤتمر لقيادات الوكالات التابعة لها تحت عنوان «الاستعداد للمستقبل»، بمشاركة أكثر من 170 قيادياً من 15 وكالة تابعة للشبكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إلى جانب قيادات من شركة «ماكان وورلد جروب» ومقرها نيويورك.

قال غسان حرفوش: «إن الاستعداد للمستقبل يعني الاستعداد للتعقيدات التي يشهدها قطاعنا نتيجة الاتجاهات السائدة في مجالات البيانات والتكنولوجيا وسلوكيات المستهلكين والتفاوت والتقارب بين المؤسسات. ولا شك أن الحاجة أصبحت ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى للتفكير في المستقبل، في ظل التغير السريع الذي تشهده بيئة الأعمال.

وقد تعرفنا خلال يومي المؤتمر إلى الكثير من الأفكار والرؤى الملهمة والمشجعة، كما قضينا وقتاً ممتعاً ومثمراً في أجواء مميزة. علاوةً على ذلك، أكّدنا من جديد على التأثير القوي لمجموعة وكالاتنا ومواردنا البشرية في هذه المنطقة بفضل ما تتصف به من ابتكار ومرونة وإمكانات متميزة».

وتم التركيز خلال المؤتمر على كيفية توظيف قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات والابتكارات التكنولوجية، لتحقيق أثر إيجابي يرتقي بتجربة العملاء ويساعدهم على تحقيق أهدافهم.