فرص غرفة عجمان تشارك بمؤتمر الاستثمار والأعمال في سراييفو

المصدر: سراييفو - وام

تشارك غرفة تجارة وصناعة عجمان في أعمال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي للإستثمار والأعمال بسراييفو الذي افتتح امس ويستمر يومين في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك بهدف بحث التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة التي تخدم الطرفين.

ضم وفد غرفة عجمان سالم بن احمد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وعبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس الإدارة. وأكد سالم بن أحمد النعيمي على أهمية المشاركة في المؤتمر والالتقاء بمسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البوسنة والهرسك والتعرف على أهم القطاعات والفرص المتاحة فيها وإمكانية تبادل الزيارات لرجال الأعمال والتجار.

من جانبه أكد عبدالله سعيد النعيمي حرص غرفة عجمان على تعزيز تعاونها الدولي بما يواكب تطلعات التجار ورجال الأعمال من خلال المشاركة في مختلف الأحداث الدولية والتعرف على الفرص الاستثمارية الخارجية والترويج للفرص المتاحة في إمارة عجمان وزيادة حجم التجارة البينية للإمارة مع مختلف دول العالم، الأمر الذي يعكس اهتمام وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ويساهم بتحقيق رؤية إمارة عجمان 2021. وأضاف إن المؤتمر مثّل فرصة حقيقية للقاء عدد كبير من ممثلي مختلف الدول من القطاعين الحكومي والخاص والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثمار.