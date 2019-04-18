مباحثات بشأن بيع حصة في «ريلاينس» إلى «أرامكو»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تجري حالياً مباحثات بين مجموعة «ريلاينس اندستريز» الهندية وشركة «أرامكو» السعودية، بشأن بيع حصة تصل نسبتها إلى 25% في أعمال تكرير النفط المملوكة للأولى في الهند إلى الثانية، وفقاً لما نشرته أمس «بلومبيرغ».

وأفادت الوكالة بأن هذه الصفقة في حال إتمامها من الممكن أن تجلب ما لا يقل عن 10 مليارات دولار للمجموعة الهندية. وأضافت الوكالة أن «أرامكو» تبحث أيضاً شراء مصفاة تكرير تخطط «ريلاينس اندستريز» لإنشائها في الهند.

وأوضحت «بلومبيرغ» أن المباحثات في مرحلة مبكرة. ولم تعلق «أرامكو» على الأنباء. وكانت الأنباء قد أوردت أيضاً اسم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ضمن هذه المباحثات كمشترٍ محتمل للحصة المذكورة، إلا أن المتحدث باسم «أدنوك» نفى هذه الأنباء واصفاً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.