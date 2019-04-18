«واحة الزاوية» تبيع 90% من أراضي مشروع واحة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف خلدون صالح، الرئيس التنفيذي لشركة واحة الزاوية، عن نجاح الشركة في بيع 90% من أراضي مشروع واحة ياس بنهاية يوم أمس.

وأكد في تصريحات للصحفيين أمس ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب، أن الشركة باعت 900 قطعة أرض سكنية وتجارية للمواطنين من إجمالي ألف قطعة لمشروع واحة ياس.

ونوّه إلى أن المبيعات المتوقعة لأراضي المشروع تتجاوز ملياري درهم.

وذكر أن الشركة ستبدأ خلال الربع الرابع من العام الجاري أعمال البنية التحتية لأراضي واحة ياس، متوقعاً الانتهاء منها خلال 3 سنوات.

ولفت خلدون صالح إلى أن الشركة تلقت خلال اليومين الماضيين استفسارات وطلبات كثيرة من مواطنين لشراء أراضٍ في مشروع «ديونز» الواقع ضمن مشروع واحة الزاوية المخصص للمواطنين في منطقة الفقع بإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الشركة طرحت للبيع في المعرض 300 قطعة أرض، بأسعار تتراوح بين 1,2 و9 ملايين درهم، وبعائد استثماري 8% على مدار 5 سنوات.

ووصف الإقبال على مشاريع الشركة خلال المعرض بأنه ممتاز .