طموح: بيع 15% من أراضي «الريم داون تاون»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد غانم مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة طموح للاستثمارات، قيام الشركة ببيع 15% من أراضي مشروعها «الريم داون تاون» في جزيرة الريم من إجمالي عدد الأراضي البالغ 85 قطعة، مشيراً إلى استمرار العمل على تنفيذ المشروع الذي يوفر 12 ألف وحدة سكنية. وشدد على أن الشركة ستطور المشروع على عدة سنوات، مشيراً إلى قيام مشترين مواطنين وغير مواطنين بشراء قطع الأراضي.

ويقع المشروع على الشواطئ الشمالية الغربية لجزيرة الريم، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 104 هكتارات، بينما تبلغ المساحة البنائية 3.4 ملايين متر مربع، ويوفر 12 ألفاً و300 وحدة سكنية ويستوعب بعد إنجازه 27 ألف نسمة.

ونوّه إلى أن إقبال المستثمرين غير المواطنين على أراضي المشروع يؤكد جاذبية سوق أبوظبي العقاري، لافتاً إلى أن السوق مثل بقية أسواق المنطقة والعالم شهد خلال الفترة الأخيرة حالة تباطؤ، لكنه تجاوزها سريعاً.

وذكر أن الشركة انتهت من تطوير 35% من المساحة المخصصة لها في جزيرة الريم والبالغة 60% من مساحة الجزيرة.

وكشف أن الشركة بدأت عمليات التصميم لجزء كبير من المساحة المخصصة لها في الجزيرة.