«ألتيريكس» تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد عبود غانم، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «ألتيريكس» Alteryx المتخصصة بعلم البيانات والتحليلات، أن الإمارات أكثر دول المنطقة استعداداً للاستفادة من القيمة الاقتصادية التي توفرها برمجيات وعلوم البيانات في المنطقة وذلك بفضل المبادرات الرقمية الرائدة عالمياً التي تطلقها حكومة الإمارات، مشيراً إلى أن القطاعين المصرفي والحكومي لا يزالان من بين أكبر المستثمرين في علوم البيانات في الدولة، فيما يتوقع أن تصبح الرعاية الصحية والطيران وتجارة التجزئة من بين القطاعات الأسرع نموًا في توظيف علوم البيانات حتى 2020.

جاءت تصريحات غانم على هامش افتتاح الشركة الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك مكتبها الجديد في مدينة دبي الإنترنت، وذلك بحضور دين ستوكر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة بحضور أكثر من 250 مسؤولاً تنفيذياً في شركات إماراتية وإقليمية.

وتتوقع شركة «آي دي سي» للبحوث أن يصل حجم الإنفاق الحكومي على ذكاء الأعمال وبرامج التحليلات في الإمارات إلى 42.24 مليون دولار (155 مليون درهم) هذا العام، وذلك على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الكثيرون عند القيام بتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ ومحققة للنتائج.