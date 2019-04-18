المجموعات التجارية تستعد لرمضان

المصدر: دبي - البيان

عقد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ورشة عمل بحضور المجموعات التجارية والموردين وكبرى منافذ البيع بإمارة دبي.

ويأتي تنظيم هذه الورشة بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك بهدف التأكد من استعداد الشركات في توفير احتياجات المستهلكين خلال الشهر الفضيل الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الأفراد، وتسعى اقتصادية دبي إلى تسهيل مبدأ الشفافية في عمليات البيع والشراء، وعدم ورفع الأسعار استغلالاً لزيادة الإقبال.

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تحرص اقتصادية دبي على طرح الحملات والمبادرة الهادفة إلى تعزيز العلاقة بين المستهلك والتاجر وإضفاء الشفافية في تعاملات البيع، وبالأخص في شهر رمضان الفضيل الذي يشهد زيادة في عمليات البيع والشراء، لذا نحرص على عدم وقوع المستهلك بالغش التجاري في شهر رمضان».

ونوه الزعابي عإلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن عقد سلسلة من الزيارات والحملات التفتيشية المشتركة لضمان التزام القطاعات ومنافذ البيع بقوانين حماية المستهلك بإمارة دبي، ودعا الزعابي المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي عملية تلاعب أو رفع في الأسعار.