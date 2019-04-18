دبي تطلق دليلاً عالمياً لأنظمة تبريد المناطق لمالكي الأبنية

المصدر: دبي- البيان

أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أن المؤسسة ستواصل دورها في دعم قطاع تبريد المناطق في العالم، وجهودها لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، باعتبارها «المدينة الرائدة» لقطاع تبريد المناطق في العالم، حيث حققت دبي ممثلة في «إمباور» إنجازاً جديداً على صعيد تبريد المناطق، بإطلاقها الدليل الإرشادي العالمي لأنظمة تبريد المناطق لمالكي الأبنية والنسخة الثانية المحدثة للدليل الإرشادي العالمي لتصميم أنظمة تبريد المناطق، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية (ASHRAE)، ليستفيد منه المهتمون من مصممي وملاك المباني من مختلف أنحاء العالم.

ورشة عمل

جاء ذلك عقب الإعلان الرسمي عن إطلاق الدليلين، خلال ورشة عمل قامت «إمباور» برعايتها لاستعراض محتوى الدليلين من طرف خبراء ومختصين دوليين في قطاع تبريد المناطق، وذلك بالتنظيم مع الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية (ASHRAE)، حيث عقدت الورشة في فندق العنوان دبي مارينا، وضمت كلاً من أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، والدكتور أحمد علاء الدين، مدير ورئيس المنطقة الكبرى وعضو مجلس إدارة الجمعية وستيف كومستوك، مدير تطوير الأعمال في (أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا) للجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية، إلى جانب حضور عدد من موظفي «إمباور» وأعضاء من الجمعية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن يتم اختيار دبي نقطة إطلاق الدليل الإرشادي العالمي لمالكي الأبنية والنسخة المحدثة الثانية للدليل الإرشادي العالمي لتصميم أنظمة تبريد المناطق إلى العالم أجمع، من طرف الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية (ASHRAE)، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تجديد الالتزام بالدور المنوط بنا بترسيخ المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي، في مجال تبريد المناطق وقطاع الطاقة عموماً».

ويعد الدليل الإرشادي العالمي لأنظمة تبريد المناطق لمالكي الأبنية، مرجعاً مفيداً لملاك المباني والمصممين، حيث يوفر لهم معلومات أساسية عن مزايا خدمات تبريد المناطق، وطرق تركيب أنظمة التبريد وتشغيلها، وذلك بطريقة سهلة ومبسطة.

ويتناول الدليل الاهتمامات الخاصة بالملاك مثل اختيار استشاري التصميم، والمسؤوليات المتعلقة بصيانة المعدات داخل المباني، والهياكل المحددة لتسعيرة تبريد المناطق، كما يتم في هذا الدليل تناول مواضيع مثل ربط الخدمة، والشبكات، والعدادات والصيانة. ويخصص الدليل أيضًا معلومات متعلقة بالمباني القائمة، مثل الخلل في التصميم والقيود الأخرى على الأنظمة، كما يتضمن الدليل ملاحق مختلفة مع دراسات حالة حول مسائل تتعلق بالأداء.

النسخة الثانية

أما النسخة الثانية المحدثة للدليل الإرشادي العالمي لتصميم أنظمة تبريد المناطق فتوفر إرشادات توجيهية، كما يشتمل على فصل مخصص لعملية التصميم؛ كما يقدم الدليل معلومات إضافية عن كيفية القيام بتحسينات على أنظمة التبريد، وإدماج مفهوم التخزين الحراري في نظام تبريد المناطق.

ويوفر الدليل أيضاً إرشادات حول العمليات التشغيلية والصيانة، حيث يتناول العديد من دراسات الحالة، لمساعدة المشغلين على ضمان عمل الأنظمة على النحو المنشود.

سيكون هذا الدليل مرجعاً قيّماً لكل من المصممين الضالعين في هذا القطاع، مثل المهندسين الاستشاريين المتخصصين، ومهندسي المرافق، ومهندسي تشغيل أنظمة التبريد، ومهندسي تصميم المحطات المركزية، ومصممي أنظمة المياه المبردة إضافة إلى الذين لا يمتلكون الخبرة في مجال تبريد المناطق.