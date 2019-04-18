«ميزونيت القابضة» تعرض حزمة حلول تكنولوجية للقطاع العقاري

المصدر: أبوظبي- البيان

تعرض «ميزونيت»، حزمةً من خدماتها وحلولها الذكية خلال مشاركتها في «سيتي سكيب أبوظبي 2019»، بهدف التعريف بدور التكنولوجيا في العقارات، وبكيفية توفير حلول ذكية لهذا القطاع الحيوي، ويتماشى هذا مع سعي الشركة للمساهمة الفاعلة في التغيير الكبير الذي يشهده سوق تقنيات العقارات في المنطقة.

وقال أمجد عباس، الرئيس التنفيذي لشركة «ميزونيت»: «نملك سجلاً حافلاً في تقديم حلول ذكية لعملائنا من كبار مطوري العقارات والمستثمرين والجهات الحكومية، خاصة في المشاريع ذات الصلة بمفهوم المدن الذكية في المنطقة. واستطعنا على مدى 8 أعوام ترسيخ مكانتنا عبر مساعدة أبرز الشركات في المنطقة على إدارة عمليات التخطيط والإنشاء والبيع والتأجير، وذلك لأكثر من 60 ألف وحدة عقارية».