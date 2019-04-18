خطط لتوسيع المناطق الصناعية في رأس الخيمة

المصدر: دبي ــ بشار باغ

كشف رامي جلاد المدير التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن المجموعة تبحث خططاً لتطوير وتوسيع المناطق الصناعية التي تصل مساحتها حالياً إلى أكثر من 30 مليون متر مربع، تشمل مناطق حرة وأخرى متخصصة، وأشار إلى أن المجموعة تعمل على وضع خطط جديدة لعدة مناطق صناعية في رأس الخيمة بالتزامن مع بناء مستودعات ومكاتب وسكن عمال وأراض جاهزة لإقامة المصانع والمرافق الإنتاجية من قبل المستثمرين، ويجري حالياً دراسة الموازنة الخاصة بهذه الخطط التي ستضيف مساحات لا تقل عن 500 ألف متر مربع خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن هذه الخطة تأتي في ظل ارتفاع نسب الإشغال في المناطق الصناعية مما يفرض ضرورة التوسع وفق الطلب بشكل سنوي.

تنوع

ولفت جلاد إلى أن مجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» استقطبت أكثر من 2500 شركة جديدة خلال العام الماضي، موضحاً أنها تشمل شركات كبيرة وأخرى متوسطة وصغيرة فيما تتنوع جنسيات المستثمرين ويأتي في مقدمتهم الهنود.

مشيراً إلى أن الجنسية الهندية تأتي في مقدمة جنسيات المستثمرين في «راكز» حيث تشكل 23 % من إجمالي المستثمرين، لافتاً إلى أن الملّاك والمستثمرين في أكثر من 3200 شركة من الهنود، مؤكداً وجود شركات هندية صناعية في مقدمتها مثل «اشوك ليلاند» و«دابر» المتخصصة.

وأكد جلاد أن أهمية السوق الهندي بالنسبة لـ«راكز» تنعكس في تواجد مكتب خاص بالمجموعة في مدينة مومباي، لافتاً إلى أن رافي شاستري كبير مدربي فريق الهند الوطني للكريكيت مقيم في إمارة رأس الخيمة ويمتلك شركة في «راكز».

تنافسية

وأوضح أن «راكز» تتميز بسهولة إجراءات تأسيس الشركات بتكاليف تنافسية، مشيراً إلى أهمية المراجعة الدائمة لأسعار الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وفي ظل متغيرات الأسواق وبهدف مواكبة متطلبات مختلف قطاعات الأعمال، تقوم «راكز» بتقديم حزمة خدمات جديدة بأسعار وأنظمة مختلفة لتناسب وضع السوق الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي للإعلان عن انضمام رافي شاستري كبير مدربي فريق الهند الوطني للكريكيت كسفير مؤسسي حصري لمجموعة راكز في مجتمع الأعمال الهندي، بحيث يكون ساشتري الوجه الإعلامي للمجموعة في فعاليات التواصل ومنتديات الأعمال والمؤتمرات بما يساهم في بناء وتعزيز علاقات عمل مع شركات وعلامات تجارية مهمة.

وتعليقاً على هذه المبادرة أعرب جلاد عن ثقته بأن الشراكة مع شاستري ستثمر نتائج إيجابية من خلال تعزيز وترسيخ علاقة «راكز» مع مجتمع الأعمال الهندي والتي بدأناها منذ عقدين.

وأضاف شاستري: لطالما أسهمت الشركات الهندية في تنويع اقتصاد إمارة رأس الخيمة بشكل كبير وزيادة فرص التوظيف فيها، ولذلك كان لا بد من دعمهم في مسيرتهم نحو نمو أعمالهم، حيث أطلقنا العديد من المبادرات للمستثمرين الهنود طوال السنوات الماضية وافتتحنا مكتباً تمثيلياً في مومباي في عام 2006 وقمنا بعروض ترويجية في الهند بغرض تعريف المستثمرين بمزايا التوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أثمرت جهودنا عن انضمام ما يزيد على 3300 شركة هندية إلى راكز لتكون وجهتها المفضلة للأعمال، هذا يعادل 23% من مجموع تعداد شركاتنا.

مع انضمام شاستري لفريق راكز نحن متفائلون بتأثيره القوي على رواد الأعمال وأصحاب الشركات الهندية من أجل تأسيس وتوسعة عملياتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال «راكز».

وتعمل الشركات الهندية في «راكز» في العديد من الصناعات والقطاعات المتنوعة، حيث تضم أكثر من 1600 شركة هندية رائدة في المجال التجاري وما يقارب 1000 شركة في قطاع الخدمات وأكثر من 350 شركة تعمل في مجال التجارة العامة وحوالي 100 شركة في القطاع الصناعي، وغيرها من الشركات التي تعمل في قطاعات الإعلام والتجارة الإلكترونية والتعليم وغيرها.

ونظراً للإقبال المتزايد من طرف المستثمرين الهنود قامت «راكز» في 2018 بنقل مكتبها من مومباي إلى موقع آخر أكبر وأكثر مركزية في مجمع باندرا كورلا.

مبادرات

كشف جلاد عن إطلاق «راكز» رخصة «فري لانس» برسوم 8500 درهم سنوياً، كما أطلقت رخصة «مبادرة» لمساعدة الخريجين الجدد على تأسيس شركاتهم الخاصة برسوم 650 درهماً شهرياً فقط، لممارسة أعمال الترويج للأعمال عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الدولة، لتسهيل الأعمال لهذه الشركات.