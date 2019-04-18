المشاريع الصغيرة تشكّل 90 % من الرخص في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على أكثر من 90% من رخص الدائرة في مختلف القطاعات بالإمارة، مشيرة إلى أن 50% من المشاريع الصغيرة تخرج من السوق خلال العام الأول من الافتتاح نتيجة سوء الإدارة وعدم التفرغ.

وأوضح الدكتور عبد الحليم محيسن المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الدراسات الاقتصادية المنفذة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة كشفت أن 50% من المشاريع تخرج من السوق خلال العام الأول، و95% من تلك المشاريع تفشل خلال الفترة من 3 - 5 أعوام، نتيجة عدم دراسة سوق الأعمال والمخاطر المستقبلية، حيث إن نسبة النجاح توازي نسبة الفشل بمعدل 50%.

وأشار إلى أن اعتماد صاحب المشروع على العمال في الإدارة يتسبب في تراجع المبيعات والخروج من السوق، حيث أثبتت الدراسات أن 95% من فشل المشاريع يعود إلى سوء الإدارة وعدم التفرغ للمشروع، بالإضافة إلى أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع الصغيرة التي تفشل خلال العام الأول من الافتتاح، نتيجة إهمال دراسة الجدوى التسويقية، والتقليد الأعمى في تقديم المنتج نفسه دون التميز.