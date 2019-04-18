«بلو ستار» تفتتح مكتباً في دبي للتوسع بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة بلو ستار إنترناشونال ومقرها دبي، عن افتتاح مكتبها الجديد ومعرضها الأول في دبي. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي على لسان فير إس أدفاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلو ستار ليمتد، الذي أفاد فيه قائلاً: «نفخر بعلاقاتنا الطويلة في الشرق الأوسط.

ومن خلال هذا الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، أتطلع أنا والسيد داوود إلى تحقيق تقدم أعمق، والمساهمة بشكل كبير في نمو الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط».

وبهذه المناسبة، أدلى داوود بن عزير، الرئيس التنفيذي لشركة بلو ستار إنترناشونال ش.م.ح. بتصريح جاء فيه: إنني على ثقة تامة بأن عروضنا الشاملة من المنتجات والخدمات مقترنة بخبراتنا وقدراتنا الكبيرة بما في ذلك القوى العاملة الماهرة والمدربة في بلو ستار سيستمز اند سوليوشنز ش.ذ.م.م.، والتي تتخصص في عمليات مختلفة تتراوح بين المبيعات، وأعمال التعاقد بشأن مكيفات الهواء، وصيانة أنظمة تكييف الهواء والتبريد، وأنظمة التدفق المتغير للهواء البارد والمياه المبردة، سوف تمكننا من تحقيق نمو ثابت في هذا السوق. لقد خططنا أيضاً لإطلاق سلسلة من الحملات الإعلانية لتعزيز الوعي والوصول إلى العملاء المحتملين في هذه المنطقة.

ويذكر أن بلو ستار إنترناشونال، ومقرها في دبي، تدير العمليات التجارية الدولية لشركة بلو ستار ليمتد. وتعد الشركة بلو ستار سيستمز اند سوليوشنز شركة تابعة لشركة بلو ستار إنترناشونال، وتتولى جميع عمليات الشركة في المنطقة، بما في ذلك تكامل منتجاتها وخدماتها.