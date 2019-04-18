«دو» تطلق حملة «#كن_أنت_أكثر» لتعزيز قدرات العملاء

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حملة جديدة لعلامتها التجارية تحت شعار #كن_أنت_أكثر، والتي تتمحور بشكل رئيسي حول العميل باعتباره مصدر الإلهام الرئيسي ومحور جميع الخدمات والحلول التي تقدمها الشركة.

إضافة إلى ذلك، ينسجم شعار الحملة الجديدة مع المفاهيم الإنسانية والعصرية والرقمية التي سعت الشركة إلى تجسيدها منذ انطلاقتها وحتى الآن. وتستند الحملة الجديدة في جوهرها إلى رؤية الشركة الأساسية «وتحيا بها الحياة» التي هدفت وتهدف إلى تمكين العملاء وإحداث تأثير إيجابي في حياتهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في العصر الرقمي.

وتعكس الحملة الجديدة لعلامة دو التجارية تحول الشركة وانتقالها من مرحلة توفير خدمات وحلول وتقنيات الاتصال، إلى مرحلة تمكين وتعزيز قدرات العميل وتمكينه من الاستفادة من عالم الخدمات الرقمية إلى أقصى حد ممكن.

وتمثل الحملة خطوة جديدة إلى الأمام في رحلة الشركة نحو ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية متميزة تشبه في شخصيتها هوية عملائها. وسيتم الإعلان عن بداية المرحلة الجديدة في تاريخ العلامة التجارية عبر تغيير اسم شبكة الهاتف المتحرك - إلى شعار «كن أنت أكثر» إضافة إلى نشر الشعار الجديد عبر جميع نقاط الاتصال.

وقال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في دو: تأتي حملتنا الجديدة لتعكس رؤيتنا وخطتنا للمرحلة القادمة التي سينصب تركيزنا فيها نحو إلهام عملائنا للتعبير عن إمكاناتهم والانطلاق نحو آفاق جديدة من التميز من خلال تحدي المألوف والقيام بالمزيد من الأشياء التي يحبونها كل يوم وفي كل مكان وعبر جميع الأوقات.

ويكمن هدفنا في المرحلة القادمة بالعمل على مواكبة متطلبات العميل باعتباره أساس وجوهر جميع خدماتنا وعملياتنا وتمكينه من الوصول بشكل سلس إلى كل ما يتمناه ويحلم به في العصر الرقمي.