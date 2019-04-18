3.6 % تراجع التضخم في دبي خلال مارس

المصدر: دبي - البيان

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك الصادر من مركز دبي للإحصاء بنسبة 3.63% في مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار كل من السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.17%، والنقل 5.55%، والملابس وملبوسات القدم 10.41%، والسلع والخدمات المتنوعة 3.26%، والطعام والمشروبات 0.32%، والترفيه والثقافة 1.64%، والاتصالات 0.40%، وقسم الصحة بنسبة 0.21%.

في المقابل ارتفع المؤشر لكل من قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.34%، والأثاث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.91%، والتبغ بنسبة 2.81%، والتعليم بنسبة 0.03%. وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير 2019 بنسبة 0.05%.

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