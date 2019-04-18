تعزيز الشراكة مع منظمة السياحة العالمية لدعم مبادرات إكسبو 2020

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع السياحي باعتباره أحد المحركات الأساسية لتعزيز التنوع الاقتصادي واستيفاء متطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في تطوير بنية سياحية متقدمة سواء على صعيد المنتجعات الترفيهية والوجهات الثقافية والرياضية أو في مجال سياحة الأعمال والمعارض والخدمات الفندقية، ما ساهم في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بدبي، بحضور محمد خميس حارب المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة ورئيس لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، إلى جانب عبد الله الحمادي مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد وعدد من كبار مسؤولي المنظمة.

وأوضح المنصوري خلال اللقاء ضرورة توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية بقطاعي السياحة والسفر بما يضمن استدامة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ومواكبة متطلبات النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي.

مشيراً إلى أن أعداد المسافرين بمطارات الدولة تجاوزت اليوم حاجز الـ 120 مليون مسافر وهي أرقام مرشحة للزيادة خلال المرحلة المقبلة بمعدلات أسرع في ظل المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها على مستوى البنية التحتية للمطارات وتطوير وجهات سياحية وترفيهية رائدة فضلاً عن قرب موعد الحدث العالمي إكسبو2020 والذي من شأنه إحداث أثر واسع على حركة الزوار إلى الدولة.

وأكد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية حرص المنظمة على تنمية التعاون مع دولة الإمارات في مجال الابتكار السياحي، مستعرضاً مع معالي الوزير المنصوري مقترحاً بشأن تنظيم عدد من المبادرات المشتركة المعنية بتحفيز الشركات الناشئة للمساهمة في تقديم حلول وخدمات مبتكرة للأنشطة المتعلقة بقطاع السياحة والاستفادة من استضافة الدولة لإكسبو 2020 لتنفيذ تلك المبادرات المنسجمة مع روح الحدث العالمي والقائم على تواصل العقول وتعزيز روح الإبداع والابتكار.