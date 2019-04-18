3.63 % انخفاضاً بمؤشر الأسعار في دبي خلال مارس

المصدر: دبي - البيان

سجل مؤشر الأسعار السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي انخفاضًا بنسبة 3.63% في مارس 2019 ، بحسب تقرير صدر أمس عن مركز دبي للإحصاء، الذي أوضح أن ذلك ناتج عن انخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.17 %، وقسم النقل 5.55 %، وقسم الملابس وملبوسات القدم 10.41 %، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 3.26 %، وقسم الطعام والمشروبات 0.32 %، وقسم الترفيه والثقافة 1.64 %، وقسم الاتصالات 0.40 %، وقسم الصحة 0.21 %.

وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر مقارنة بفبراير 2019 بنسبة 0.05 %، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود 0.50 %، وقسم المطاعم والفنادق 0.12 %، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.05 %، وقسم الاتصالات 0.02 %، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.01 %.

الربع الأول

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في دبي بنسبة 3.72% في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وأشار مركز دبي للإحصاء أمس في تقريره إلى أن ذلك جاء نتيجة لانخفاض الأسعار في كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.04%، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.62 نقطة، قسم النقل بنسبة 6.34% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.68 نقطة، قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 10.19% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.22 نقطة، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.69% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.22 نقطة، قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.78% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، قسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.57%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، قسم الاتصالات بنسبة 0.39% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.22%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.36% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، قسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.54%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، قسم التبغ بنسبة 2.83% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 1.97%، في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 9.10% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.02 نقطة، قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.59%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.67 نقطة، قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.85% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.24 نقطة، قسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.82% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.64% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، قسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.16% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، قسم الاتصالات بنسبة 0.09%، وقسم التبغ بنسبة 0.04%.

في حين ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.17% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.44%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.17%،

بينما استقرت أسعار قسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

%0.05

انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر مارس 2019 مقارنة بشهر فبراير 2019 بنسبة 0.05%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.50% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.21 نقطة، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.12% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.05%، قسم الاتصالات بنسبة 0.02%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.01%.