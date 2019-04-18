برشلونة تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة 26 يونيو المقبل

المصدر: دبي - البيان

كشفت «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» بالتعاون مع «كونسوريسي دي لا زونا فرانكا» عن مواضيع وجدول أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة الذي يعقد خلال الفترة ما بين 26 و28 يونيو المقبل في برشلونة.

وسلطت المنظمة خلال مؤتمر صحافي عقدته في برشلونة الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة حول العالم في دعم سلاسل التوريد والقيمة العالمية ومساهمتها المباشرة في تعزيز الحركة التجارية ونمو الأنشطة الاقتصادية حول العالم.

ويناقش المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الذي يحمل عنوان «المناطق الحرة 4.0 تلتقي الاقتصاد 4.0» الحلول المتاحة لمكافحة التجارة غير المشروعة في المناطق الحرة وطرح الأدوات المناسبة لتحديد وتتبع مواطن الضعف فيها، فضلاً عن دراسة تحديات التجارة الإلكترونية والتعرف على تأثير المشهد السياسي على نشاط المنطقة ودراسة الطرق المتاحة لتعزيز سلسلة القيمة العالمية.

ويتضمن المؤتمر حوارات مفتوحة وجلسات نقاشية وورش عمل حصرية ومعرضاً حول المناطق الحرة في العالم.

و أكد الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، أن المؤتمر والمعرض الدولي السنوي فرصة استثنائية لجمع الأعضاء وممثلي المناطق الحرة حول العالم تحت سقف واحد لتبادل الرؤى والآراء ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والخبرات، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه المناطق الحرة حول العالم في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية بما يدعم الخطط الاقتصادية الحكومية الوطنية.

وقال الزرعوني إن المنظمة العالمية للمناطق الحرة افتتحت 10 مكاتب إقليمية خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هذه المكاتب التي تستضيفها المناطق الحرة المحلية ستنظم فعاليات وبرامج على المستوى الإقليمي.

من جانبه قال بير نافارو رئيس مجلس إدارة «كونسوريسي دي لا زونا فرانكا»، إن تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة يجري على سنوات بالتناوب إما في دبي حيث يقع المقر الرئيس للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، أو في دولة أجنبية.

وأضاف: «كان اختيار برشلونة هذا العام مناسباً لدورها الترويجي لكتالونيا وإسبانيا في قطاعات المعارض واللوجستيات والعقارات.. وتعد «كونسوريسي دي لا زونا فرانكا» موقعاً فريداً ومناسباً لاستضافة الحدث السنوي لمنظمة المناطق الحرة العالمية».