دائرة النقل تستعرض باقة من مشروعاتها التنموية

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعرض دائرة النقل ومركز النقل المتكامل باقة من مشروعات البنية التحتية والخدمية بمجال النقل والطرق خلال مشاركتهما في سيتي سكيب أبوظبي، كما تسلط الضوء على حزمة من مشروعات البنية التحتية والخدمات التي تدعم منظومة النقل في الإمارة وتنعكس بالإيجاب على حياة الناس وتعزز النمو الاقتصادي المحلي واستدامته.

ومن بين المشروعات المعروضة، مشروع تطوير شبكة النقل في ميناء زايد (النفق)، وهو عبارة عن إنشاء نفق رئيسي مكشوف بطول 1.3 كم (5 مسارب في كل اتجاه) يربط بين جسر الشيخ خليفة بن زايد وشارع ونفق الشيخ زايد وطريق الكورنيش ومنطقة الميناء، وإنشاء نفق مغلق بطول 1000 متر (مسربان) تحت النفق الرئيسي يربط شارع الكورنيش مع النفق الرئيسي باتجاه جسر الشيخ خليفة، وإنشاء جسر (مسربان) يربط جسر الشيخ زايد بشارع حمدان، إضافة إلى إنشاء عدد من المنحدرات لربط النفق الرئيسي والنفق الفرعي مع الشوارع المحيطة.

الأعمال التشغيلية

وسيبدأ تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال التشغيلية بحلول الربع الأول من 2023. وتتضمن المشروعات المعروضة، مشروع وصلة الحديريات الذي يربط جزيرة الحديريات بمناطق أخرى من عدة اتجاهات، منها منطقة مصفح، والمنطقة المجاورة لنادي وفندق ضباط القوات المسلحة، وشمال جزيرة أبوظبي عن طريق شارع محمد بن خليفة أو شارع 11 أو شارع زايد الأول، ويهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى خدمة وربط المشروعات التطويرية حول جزيرة أبوظبي، وتخفيف الضغط المروري والأحجام المرورية على المحاور الرئيسية التي تربط جزيرة أبوظبي مع البر الرئيسي، فضلاً عن تحسين كفاءة شبكة الطرق وتقليل الازدحام المروري.